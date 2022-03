Splinters. Schroefjes. ‘Dit voelt niet goed.’

In Nederland mag je pas een gastouder aan huis hebben als de GGD dat heeft goedgekeurd. Een goede zaak hoor. Open water, open vuur, rattengif in het gootsteenkastje als snackje tussen het verbranden en het verdrinken door. Dat zou jammer zijn.

Wij zijn inmiddels pro. We delen onze gastouder met een paar vrienden en we wonen allemaal in goedgekeurde huizen. Wij hebben veilige stopcontacten, blusdekens, haken op de gootsteenkastjes, traphekken.

Op woensdag hebben onze vrienden alleen hun eigen kinderen bij de gastouder, in hun eigen huis. Daar wordt de inmenging van de GGD vreemd. Zelf hoeven ze geen traphek. Maar voor de GDD moest er een traphek komen. Boven en beneden. Zelf hadden ze geen problemen met een paar blokken hout onder de haard...