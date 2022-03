Zonder landsgrenzen komt er echt geen vrede in de wereld

Daar was het weer, dat lied: ‘Imagine’. De overbekende ode aan een wereld zonder godsdienst, zonder grenzen, zonder hemel en hel, waar alle mensen in vrede leven. Een jonge vrouw zong het prachtig op een plein in mijn stad, zoals het deze weken in andere Europese steden had geklonken.

Afgelopen zaterdagochtend kreeg ik het bericht via Whatsapp, en via de lokale Raad van Kerken. We konden om elf uur meedoen met een solidariteitswandeling voor Oekraïne. Moest ik meelopen? Zou het geen pure zelfexpressie zijn? Hoe pijnlijk en laf is een solidariteitswandeling, als jij en je land niet meevechten met echte wapens?

Eenmaal op het historische plein in de binnenstad, was ik blij er te staan. Als zo’n manifestatie wordt georganiseerd, moet er wel v..