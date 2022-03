Zeven jaar lang een podium in het Nederlands Dagblad voor mijn narrenkunsten

‘De lichtheid van het fenomeen opiniemaker wordt in oorlogstijd pijnlijk duidelijk’, zo verzuchtte columnist Sander Schimmelpenninck laatst in de Volkskrant. Hij wees niet louter de vinger naar de ander, naar de ‘microbioloog, deugdominee (leuk woord, die houden we erin! – AdW) of socioloog’ met een ‘contraire mening’, maar vooral ook naar zichzelf.

Ik zeg het hem van harte na. Zojuist heb ik alle columns nog eens doorgebladerd die ik de afgelopen zeven jaar voor deze krant mocht schrijven. De redactie liet me namelijk onlangs weten dat het nu wel een keer welletjes is geweest, en dat begrijp ik goed. Om met de grote dichter Professor Zuurbekje te spreken: ‘Aan alles zit een einde aan / De route van een bus / De schaduw van een zonnescher..