Een vuurwapen vasthouden, dat doet iets met je. Zelfs op de schietbaan

Ineens stond ik met een geweer in m’n handen. Het was op een schietbaan, in de Flevopolder. Twee vrienden hadden me meegetroond. Ze willen hun jachtbrevet halen, waarvoor schietlessen nodig zijn. Ook studeren ze in vuistdikke cursusmappen van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Versloeg ik hen nog moeiteloos zolang het maar ging om het opsommen van alle eendensoorten in Nederland, het schieten zou vast minder makkelijk gaan. Wanneer was de laatste keer? De uzi in militaire dienst? Een luchtbuks op de kermis? Zo’n allemansgeweer met één hagelkorreltje, wat je dan een pluche beer opleverde, een bloem van papier of een kartonnetje met gaatjes? Hier was vast meer eer te behalen, als mens en techniek zouden meewerken.

We k..