De daadkracht van majoor Bosshardt inspireert nog steeds, juist nu

Majoor Bosshardt, kent u haar nog? Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat ze overleed. Ik verdiep me in haar leven voor een opdracht. Dus lees en kijk ik alles wat los en vast zit over ‘de majoor’. Een biografie, haar bijbelstudieboekjes, krantenartikelen, tv-uitzendingen en haar dagboek. Ik bezocht ‘Oudezijds 14’, waar ze dertig jaar lang het werk van het Leger des Heils op de Wallen leidde, de opvanghuizen die ze in de rosse buurt stichtte en het verpleeghuis waar ze overleed. Ik interviewde haar naaste medewerkers. Al die kennis zit nu in mijn hoofd, ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Niet verkeerd, ik word er hevig door geïnspireerd, ook voor mijn eigen leven en juist nu.

Juist nu, nu er een oorlog speelt waarvan wij ook het nod..