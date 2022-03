De zin die me overtuigde: ‘Met de boosterprik versterk je het tuinhekje’

Even voor negen uur ’s morgens. De zon staat al heerlijk te stralen aan de hemel. De deuren van het Paviljoen in Amersfoort zijn nog gesloten. ‘Vaccinatie zonder afspraak’ staat er met Arial-hoofdletters boven een schuifdeur. Daar moet ik zijn. Na ampel beraad heb ik besloten een boosterprik te halen. Eerst dacht ik dat mijn eigen immuunsysteem de klappen van corona wel zou opvangen en tot nu toe is dat ook het geval. Toch bleef dat zinnetje uit een interview met Volkskrant-journalist en coronaspecialist Maarten Keulemans al die tijd bij me haken: ‘Met boosters versterk je het tuinhekje, waardoor je het virus meer buiten de deur houdt.’

‘Ga je op vakantie?’, vraagt mijn enige mede-boosteraar aan me. ‘Nee, ik haal ‘m gewoon voor mijn eigen..