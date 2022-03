Een wit vel werkt in Moskou als een rode lap

In Moskou werd een man opgepakt die een blanco vel omhoog hield. Een paar scenario’s zijn denkbaar:

Met zo’n man kun je alle kanten op, is misschien bereid om opnieuw te beginnen, is plooibaar of manipuleerbaar zo je wilt. Maar al deze mogelijkheden veronderstellen een keuze en daar houden ze in Rusland niet van. Ook een wit vel is daar een rode lap.

Misschien stond er op dat vel een boodschap met onzichtbare inkt die alleen via een tv-scherm te lezen is. Paranoia kent tenslotte geen grenzen.

Wit is besmettelijk: je ziet er alles op. Zie dat in zo’n omgeving maar eens schoon te houden.

Of gaan er in Moskou filosofische gedachten rond en verzetten ze zich tegen de idee dat een mens een onbeschreven blad zou zijn? Want dan is zo’n ..