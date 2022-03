De stemwijzer voor mijn gemeente brengt me in grote problemen. Met de uiteindelijke score kan ik wel leven. Een groot verschil tussen de twee kleine christelijke partijen valt me op. Dit blijkt onder andere te zitten in standpunten over het aanplanten van bomen, zonnepanelen in weilanden en de hondenbelasting. En: ‘Ouders moeten jeugdhulp die voortkomt uit een scheiding, deels zelf betalen’. Mijn lokale SGP is daar opvallend genoeg op tegen (‘niet de oplossing’).

Dertig stellingen. Er zijn maar een paar waar ik gauw klaar mee ben. Geen grote windmolens binnen 1500 meter van een woongebied? Dat lijkt me in een dichtbevolkt land niet te doen, je zit meteen bij de buren - of de natuur gaat eraan. ‘De onderhandelingen over de nieuwe coalitie ..