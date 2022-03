Het verkiezingsbord bij de kerk kon daar niet blijven staan

Op weg naar kantoor bespied ik de huizen die op fietstempo aan mijn oog voorbijgaan. Slechts achter enkele ramen hangt een verkiezingsposter. Van D66, GroenLinks of een lokale partij. In mijn jeugd was dat anders. Velen bekenden via raamposters kleur In verkiezingstijd. Het was leuk om te zien bij welke politieke partij het hart lag van de mensen om je heen.

Ik heb geen affiche achter de ramen hangen. Een hele tijdgeest zal meespelen in die keuze. Mijn werkzaamheden in de journalistiek vind ik bovendien niet zo passen bij een publieke uiting van onvoorwaardelijke steun. Verder heeft het met mijn christen-zijn te maken.

Als ik mij als navolger van Christus wil profileren in de buurt – een grootse opgave die mij vooral vervult met zelf..