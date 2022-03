Het fatsoen is dood, lang leve het fatsoen

Als één woord een stoffige bijklank heeft, dan is het wel fatsoen. ‘Fatsoen moet je doen’, zei voormalig premier Jan Peter Balkenende. Wie zoiets hardop durft te zeggen, moet over een flinke portie lef beschikken. Je wordt al snel weggezet als een fossiel uit de jaren vijftig. Of anders wel als moraalridder of fatsoensrakker.

Twitter en sms dragen bij aan een cultuur van snelle meningen, waarbij je in luttele tekens moet laten zien waar je staat. Ook politici doen gretig mee. In België maakte Jef van Damme (Socialistische Partij Anders, S.PA) zich onsterfelijk met de uitroep: ‘Meneer Lootens, ik ben u kotsbeu! Zwijg, gij bruine rakker, zwijg!’ In Nederland was het Mark Rutte die krantenkoppen scoorde met de oneliner ‘als het je hier niet ..