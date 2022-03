De Europese Centrale Bank voert een permanent crisisbeleid, en dat heeft risico’s

De Europese Centrale Bank (ECB) zwabbert. Nadat president Christine Lagarde lange tijd het inflatieprobleem bagatelliseerde, sloeg ze in februari opeens een hardere toon aan. Binnen de ECB heerste ‘unanieme bezorgdheid’ over de prijsstijgingen. Een rentestijging in 2022 viel niet uit te sluiten. Een week later werd deze boodschap alweer afgezwakt. In het Europees Parlement verkondigde ze dat een renteverhoging in 2022 geen uitgemaakte zaak is. Afgelopen donderdag verraste de ECB de financiële markten wederom, met de aankondiging dat het opkoopprogramma van staatsschuld versneld wordt afgebouwd. Een kleine stap richting een normaler geldbeleid, maar toch schrokken de markten ervan. Waarmee zal Lagarde ons binnenkort verrassen? Een central..

