‘Mijn man mocht Oekraïne niet verlaten, hij moet verplicht het leger in’

De etalage van Nostalgie, Russische supermarkt in Eindhoven, is zwart, maar de winkel is open. De doelgroep is breder dan de naam doet vermoeden: Oost-Europeanen weten dergelijke heimweewinkeltjes in ons land goed te vinden. Je vindt er met kip gevulde deegballetjes, geroosterde zonnebloempitten, wodka, zuurkool, vele andere geweckte groenten en paddenstoelen, Pools, Oekraïens en Russisch bier en eten uit Litouwen, Estland, Hongarije en Bulgarije.

De etalage was tot voor kort nog versierd met Sovjetsymbolen en kranten in het Cyrillische schrift. Maar eigenaar Maxim Dolganov heeft de winkelpui eigenhandig minder aantrekkelijk gemaakt en zelfs geblindeerd: alles om aanstoot te voorkomen. Hij begrijpt de gevoelens van zijn Oekraïense k..