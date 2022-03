Mijn tranen om een octopus zijn tranen voor zo veel meer

Cabaretier en ondernemer Christiaan Jelsma noemde in het interview dat ik onlangs met hem had de met een Oscar bekroonde Netflix-documentaire My Octopus Teacher. Hoe langer je kijkt, hoe meer bijzondere kanten je ontdekt aan die octopus. Wat je aandacht geeft, groeit.

De documentaire is gemaakt door Craig Foster. Hij duikt de ijskoude onderwaterbossen van Zuid-Afrika in. Hij ziet er een octopus onder een berg schelpen. Foster besluit een jaar lang elke dag naar die plek terug te gaan en de octopus te volgen.

Als kijker weet je dat er een einde komt aan het verhaal. Niet vanwege de tijdsduur van de documentaire, maar vanwege de levensduur van de kleine octopus. Die wordt meestal niet ouder dan een jaar.

Ik zet Netflix aan en wordt meegezogen..