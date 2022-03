Spontane hulp van burgers heeft regie nodig. Want er zitten altijd rotte appels tussen

Onvoorspelbaarheid en onzekerheid horen bij het leven. Daar lijken we slecht mee te kunnen omgaan. Dat heeft vele oorzaken, maar misschien is het ook wel de rol die de overheid door critici en politici wordt toegedicht. ‘Zekerheid moet door de overheid geleverd worden’. Verwachten we stiekem niet te veel? En zeker in nood moet je misschien niet omhoog kijken naar de regering, maar liever om je heen, naar de samenleving.

Twee landen van ons verwijderd woedt een oorlog en in een paar weken zijn er al twee miljoen Oekraïners op de vlucht. Het is de grootste vluchtelingencrisis in Europa van deze eeuw. Juist nu wordt de kracht van de samenleving zichtbaar, die in een onvoorspelbare en onzekere tijd snel reageert. Ons opvangsysteem is overbela..