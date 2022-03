Woon jij misschien aan de Kleine Snor?

Door heel Nederland vind je dezelfde straatnamen. Straten die vernoemd zijn naar leden van het Koninklijk Huis, schilders of politici. Later verdween de ‘straat’, het werd een ‘dreef’ of nog weer later bleef alleen een naam over. Geheel volgens de planologische modegril van de tijd.

Er zijn ook bijzondere straatnamen die de nieuwsgierigheid prikkelen. Zoals de Korte Ademhalingssteeg in Zwolle. Wonen daar veel mensen met bronchitis of met hyperventilatie? Volgens een lokale bron was dit het straatje waar mensen die tot de doodstraf waren veroordeeld door moesten lopen voordat de straf voltrokken werd. De kans dat je aan de Kleine Snor in Groningen woont is niet zo groot. Het schijnt het kleinste straatje van de stad te zijn. De Lastig Eend..