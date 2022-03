Omgaan met meningen die jij ongewenst vindt, vraagt zelfbeheersing

Het voelde ongemakkelijk. Ik liep pas in de boekwinkel en vroeg aan de verkoper naar het boek ‘Mijn strijd van A. Hitler’. Ik wilde het toch een keer zelf lezen. Om meer te begrijpen van de geschiedenis.

Over Mein Kampf van Adolf Hitler werd vroeger veel gesproken in het Openbare Bibliotheekwezen. Ik maakte het mee toen ik daar, in de vorige eeuw, een tijdje mijn loopbaan uitstippelde. Mag Mein Kampf uitgeleend worden? Moet het achter slot en grendel? Mag iedereen het komen bestuderen? Zo werd de taak van de Openbare Bibliotheek scherpgesteld.

Ik heb ervan geleerd dat vrije toegang tot informatie het ideaal moet zijn. Gemakkelijk was dat toen ook al niet in de praktijk. Dat blijkt wel uit een bijdrage van Wim de la Court, destij..