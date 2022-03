Oorlog leek even simpel. Wie goed was, wie slecht en wie je moest helpen

‘Elke keer als ik een interview geef aan westerse media krijg ik het gevoel dat ze willen dat we opgeven. Is het omdat zij een slecht geweten krijgen van elke dag dat wij alleen vechten? Of is het omdat ze weten dat zij, in onze schoenen, niet zouden vechten als wij?’

Tweet van Olexander Scherba, die tot 2021 een Oekraïense diplomaat in Oostenrijk was en toen adviseur werd voor de Oekraïense staatsenergiemaatschappij Naftogaz.

De eerste vijf dagen was ik hyped tijdens het volgen van oorlogsnieuws uit Oekraïne. Het vliegveld werd terugveroverd, Russische tanks crashten, Zelensky wilde z’n land niet uit en hop daar werden Russen weer een Oekraïense stad uit gejaagd die ze net hadden bezet. Ondertussen hielpen wij met sancties. Elke ste..