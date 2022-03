Dat moet anders: wees eerlijk over het evangelie, ‘welkom zijn in de kerk zoals je bent’ is maar het halve verhaal.

Als er over mij als kerkganger weer eens de warme saus van een inclusieve boodschap wordt uitgegoten, moet ik als vanzelf denken aan dat prachtige liedje van Acda en De Munnik, ‘ik ben mezelf niet of nooit geweest’.

Er is natuurlijk niets mooiers dan jezelf te zijn. Er is ook niemand anders die jou kan zijn dan jezelf. Maar ergens in mijn achterhoofd zegt ook telkens een stem: als dit inderdaad het hoogste evangelie is, spoel die hele zondeleer dan maar door het toilet.

Nu valt goed te begrijpen wat deze in marketingtaal gegoten zin probeert uit te drukken. Je bent hier ‘écht welkom’, we hebben geen oordeel over je, over hoe j..