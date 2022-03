Dank God voor spiegelneuronen. Die helpen ons mee te lijden met mensen (vooral als ze op ons lijken)

Dank God voor spiegelneuronen!

Na de Russische inval in Oekraïne komt langzamerhand een discussie op gang over onze selectieve bewogenheid. Nederland toont zich massaal geraakt door het leed van angstig schuilende Oekraïense burgers en hopeloos huilende vluchtelingen. We geven gul, brengen hulpgoederen en tonen ons opmerkelijk gastvrij en inschikkelijk. Maar steekt al die compassie niet schril af tegen onze reserve bij vergelijkbare ellende die al jaren bestaat in Jemen, Afghanistan of Zuid-Soedan? Sommigen reageren scherp kritisch op die discrepantie. Ik aanvankelijk ook, maar na enige bezinning kom ik daarvan terug.

door emotie gestuurd

In mijn vakgebied, ..