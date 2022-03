De bevrijdende verzuchting van die man aan een kruis op een eenzame heuvel

De westerse wereld is in onzekerheid gestort. Maar, zoals een Syrische vriend die momenteel in Istanbul verblijft, anderhalf jaar geleden al zei: ‘Weten jullie ook eens hoe dat is.’ En met die ‘jullie’ bedoelt hij dan ons hier in het Westen. Toentertijd – corona was net uitgebroken – vonden we het heftig dat we moesten videobellen met onze geliefden en liet hij weten dit als vluchteling al zes jaar te doen. En komt het dan weer goed? We zeggen dat graag tegen elkaar: hou vol, het komt goed! Het is bijna onverdraaglijk om te denken van niet. Als het niet goed afloopt met de oorlog of het klimaat? Dat kan, sterker nog het is best reëel. Positieve ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en niemand kan in de toekoms..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .