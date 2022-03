Verslavend, die berichten over de superjachten van Russische oligarchen. Peperdure dromen aan de ketting: hoogmoed voor de val. Ruslands zakenelite telt vele eigenaars van zeewaardige superjachten, bij elkaar bezitten ze zelfs 10 procent van de wereldvloot. Deze strijkijzers van de wereldzeeën zijn meestal sneeuwwit, de kleur van onschuld en zuiverheid, maar waarschijnlijk betaald met bloedgeld. Onder de sanctielijst van Europa vallen twee grote Russische klanten van Nederlandse scheepswerven, ontdekte radiozender BNR. De laatste tien jaar zijn in Nederland negentien schepen voor Russen gebouwd, voor in totaal 2 miljard dollar. De helft van die kopers staat op een Amerikaanse lijst van mogelijke doelwitten van sancties. Terwijl het juist..

