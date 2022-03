En toch zijn er jongeren die zich laten dopen, omdat ze tot geloof zijn gekomen

Als kind van de Biblebelt kwam ik echte ontkerkelijking pas tegen toen ik preekbevoegdheid kreeg en Groningse plattelandskerkjes bezocht. Soms zaten er daar minder dan tien mensen in de prachtige, eeuwenoude kerkgebouwen. Vaak was ik als voorganger de jongste bezoeker. Ik werd er door geraakt, maar leerde ook de trouw en vasthoudendheid van de kleine groep kerkgangers te waarderen.

De coronacrisis is voor veel van deze kerken de doodsteek geweest. Er ontstaan — in PKN-jargon —’witte vlekken op de kaart’. Op steeds meer plaatsen in Nederland is geen kerk meer aanwezig. Steeds meer plaatsen waar mensen moeten reizen om een kerkdienst van welke denominatie dan ook te bezoeken.

Ook in mijn dorp is de witte-vlekken-dreiging akelig dichtbij geko..