Hoe de app Fixi ervoor zorgde dat ik gemeenteambtenaren meer ging waarderen

Ruim zeventig gemeenten in Nederland gebruiken de app Fixi. Daarin kun je zo ongeveer alles melden waarvan je denkt dat de gemeente het moet regelen. Dus: scheve tegels, omgevallen bomen, kapotte lantaarnpalen en andersoortig leed. Er zullen vast meer van dit soort meldsystemen zijn, maar ik moet zeggen dat deze mijn waardering voor de gemeente sterk vergroot. Je knippert met je ogen en het is geregeld. Dat kan natuurlijk aan de gemeente en haar personeel liggen of aan mijn eenvoudige vragen, maar hoe dan ook is het prettig om niet alleen te dénken dat je de wereld kunt verbeteren.

Zo meldde ik pas dat de oversteektijd bij de verkeerslichten wel heel erg kort was en dat je met een normaal wandeltempo de overkant niet kon bereiken zonder h..