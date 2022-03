Profetisch

Het lijkt me heerlijk, wanneer er iets schokkends in de wereld gebeurt, dat jij precies weet hoe het zit en hoe het verder zal gaan. Ik zie een filmpje van iemand die zich ‘bijbelprediker en bijbelleraar’ noemt. Hij zegt dat we profetieën van Daniël en Ezechiël in vervulling zien gaan. De oorlog in Oekraïne is een begin: Poetin is de ‘koning van het Noorden’, de ‘grootvorst van Mesech’ (= Moskou), die straks de grote aanval op Israël gaat inzetten.

Voor de eindtijdprediker Hal Lindsey (herinnert u zich deze nog?), in de jaren zeventig, was de Sovjet-Unie dat rijk uit het Noorden en de Europese Unie het beest met tien horens uit Daniël 7. Alleen had de EU ineens twaalf leden en viel de Sovjet-Unie uiteen. Nu maakt Poetin het plaatje weer k..