Pornoverslaving: een eenzame worsteling als gevolg van zelfverwerping

Pornoverslaving komt binnen de kerk veel vaker voor dan we denken, en juist bij mensen van wie we dat niet verwachten.

De reden waarom mensen porno kijken of daaraan verslaafd raken kan heel verschillend zijn. Het kan het onderdrukken van stress, verveling of van een probleem zijn. Soms kun je binnen bepaalde menselijke groepen en culturen een patroon vinden, bijvoorbeeld een verband tussen student-zijn en het kijken van porno. Wat mij in mijn gesprekken en begeleiding in de afgelopen jaren binnen kerkelijk Nederland opvalt, is een patroon waar ik geen wetenschappelijke onderzoek naar heb gedaan, maar dat het veel voorkomt durf ik wel te zeggen. Ik ben door de jaren heen veel soorten obsessief gedrag tegengekomen, maar één soort ged..