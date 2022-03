Wat als alleen de vragen overblijven? Die vraag stelde de tech-journalist Clive Thompson zichzelf bij het maken van zijn nieuwe webtool. Het is een venster waar je een stuk tekst in kunt voeren, je klikt op ‘submit’ en alleen de vragen in het stuk blijven staan. Het is een geinig ding waar je zo een uur mee kunt spelen. Een soort omgekeerd orakel. Artikelen, speeches, essays, stukken uit boeken… ineens zijn ze compleet uitgekleed. De kern blijft over: de vragen die aan het denken zetten, die de pen in beweging brachten. Het zaadje, waar alles mee begon.

Intelligentie is altijd gekoppeld geweest aan antwoorden. Het valt me op dat kinderen 500 vragen per dag stellen totdat ze naar school gaan… dan lijkt de enige vraag die belangrijk i..