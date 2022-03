Kerkvader Augustinus heeft lessen voor leiders met kernwapens

In het begin van de derde eeuw vroeg kerkvader Tertullianus zich af wat Athene en Jeruzalem met elkaar te maken hebben. Athene stond voor het rationele denken van de Grieken, en Jeruzalem voor het christelijke geloof. In zijn idee sloten die elkaar dus uit. Zeventien eeuwen later is een soortgelijke uitroep te formuleren over theologie en psychologie. Toch blijkt niets minder waar.

Ook al weten theologen zich geroepen over Gods wezen en werkzaamheid te spreken, zij hebben inzichten in de menselijke geest ontwikkeld die heden ten dage eerder in de psychologie dan in de theologie worden bestudeerd. Zo schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen (5, vers 12): ‘Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en ..