Blij omdat mama in haar kracht staat

Vroeger waren ze blij omdat ze rond een smetteloos wit tafelkleed onder gelapte ramen pudding konden eten. Nu zijn ze blij omdat mamma in haar kracht staat.

Ik ben sinds de Russische aanval op Oekraïne begonnen met nieuws volgen. De eindeloze reeks updates die ik steeds aanklik, heeft een dopamine-rad in mijn hoofd gebouwd waarin ik sindsdien rondjes ren. Soms ben ik er moe van. De ellende is: stoppen gaat zomaar niet. Wie weleens een hamster over de kop heeft zien slaan door een stokje tussen z’n rad te steken weet wat ik bedoel. Een subtiele overgang creëren dan maar. Mijne is Instagram. Toch updates, maar dan dagelijkser. Door de explosieve aard van informatie waaraan mijn hersenen inmiddels gewend zijn geraakt vind ik die op Instagram..