Telkens komen er theologen die eureka roepen bij twijfel

Onzekerheid en geloven horen in mijn leven bij elkaar. Het overkomt me geregeld. Kijk ik naar de hemel, dan denk ik zomaar: zou God echt ergens zijn? Formuleer ik een gebed, dan gaan er snel tegenstrijdige gedachten door mijn hoofd. Kan ik dit zo bidden? Hoort God mij? Geloven spreekt voor mij niet vanzelf. En toch geloof ik. En toch voel ik mij geroepen te bidden. Het kan samengaan.

De auteurs van het boekje Onzeker Weten vragen aandacht voor twijfel en onzekerheid in het geloof, zo heb ik begrepen. Dat lijkt mij op zich prima, maar er overviel me vervreemding toen ik er woensdag over las in het Nederlands Dagblad. Het betrof een interview met Bram Kalkman, een van de drie auteurs - ze stonden als een boyband op de pr-foto bij he..