De kerk die terugkeert naar hoe het was heeft de crisis niet gepeild

Het is wennen, kerken die zich na twee jaar coronabeleid zonder beperkingen openen voor de kerkgang, voor vieringen en erediensten. Onder de oppervlakte sudderen (of sidderen) vragen of kerken terugkeren naar hoe het was en of in plaatselijke kerken iedereen terugkeert van voor de pandemie.

Het antwoord laat zich raden en zal in dubbele zin ontkennend zijn. Dat kan niet anders. Wie na een crisis onveranderd doorleeft, leeft niet echt of heeft de crisis niet gepeild. We zijn hoe dan ook veranderd, ditmaal onder druk van buitenaf, door een virus dat zich thuis voelt in een aan de vergankelijkheid prijsgegeven schepping.

Die verandering is er heel direct in de vorm van aan het virus overleden kerkleden, hen zien we hier niet terug. Of denk aa..