Oorlog is stom. Liefde is gaaf. Punt.

Terwijl ik aan deze column begin heb ik nog geen idee waar hij over zal gaan. Niet dat ik geen inspiratie heb ofzo, ik bedoel: ik maak heus wel wat mee zo nu en dan. Zo is mijn beste vriend onlangs getrouwd, was ik in Amsterdam tijdens de grote storm en heb ik een week op Second Love gezeten. Maar het voelt zo egomanisch om over mijn alledaagse leven te gaan schrijven, terwijl er een stomme oorlog gaande is die het alledaagse leven van zoveel andere mensen afpakt.

En – dramatisch emotioneel wezen dat ik ben – ik voel het ook gewoon overal. Ik denk er de hele tijd aan. Niet dat ik een constante angst voel, maar ik ben gewoon oprecht verdrietig. En dat lijkt mijn hele brein te blokkeren. Er komt maar weinig uit mijn mond, laat staan uit mij..