Vijf scenario’s hoe het Westen verder zal gaan met Putin

Oorlog is vreselijk, Putin een schurk, een duivel, een gek, sla d’r op. De demonisering van Putin is begrijpelijk, en voelt moreel geweldig, maar is levensgevaarlijk. Laten we in vredesnaam niet ons hoofd verliezen. Misschien dat we nog tien of twintig jaar met hem door moeten op het Europese continent. Ja, stevige sancties, een eensgezinde boodschap. Maar dan? Ik zie vijf scenario’s.

1. Het utopische scenario: Putin is zo onder de indruk van alle sancties dat hij ‘oeps’ zegt en zich schielijk terugtrekt uit Oekraïne, zijn excuses aanbiedt, herstelbetalingen begint, de soevereiniteit van een één en ongedeeld Oekraïne erkent, inclusief De Krim, en zich als loyaal lid van de internationale gemeenschap gaat gedragen. Gevolg: minimaal ..