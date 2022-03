Het is stiller op straat. Er lijkt sprake van een collectieve ingehouden adem. De oorlog in Oekraïne zet alles in een ander perspectief. Ik kijk naar een woontoren en realiseer me dat een raket zomaar een einde kan maken aan alle gezelligheid die daar te vinden was. Een helikopter vliegt over. Ik schrik. In de speeltuintjes spelen kinderen. Het brengt me in een flits in een andere wereld. De wereld met kapotgeschoten speeltoestellen en helikopters die overvliegen om dood en verderf te zaaien. De wereld is weer donkerder geworden, al wordt er in blauw-geel massaal steun betuigd aan Oekraïne.

De kleurenbeelden vanuit het oorlogsgebied, de livestreams en de berichten via sociale media brengen alles dichtbij. Maar pas op voor nepnieuws,..