Ik plantte een boom, maar niet in de stijl van Luther omdat morgen de wereld zou vergaan

Ik plantte een boom. Geen appelboom in de stijl van Luther, omdat morgen de wereld zou vergaan. Ik plantte ‘m een paar weken geleden al, voordat Putin mijn Koude Oorlog-gevoel wakker riep. Het is een rode toverhazelaar, die in de winter bloeit en een mooi contrast vormt met alles wat op dat moment dood lijkt.

Een boom kopen is een beetje als het kopen van een auto - allebei leuk, en je doet het niet zo vaak. Wat ik er precies van moet vinden dat ik vaker een auto dan een boom heb gekocht, weet ik eigenlijk niet. Ik houd het er maar op dat mijn tuin te klein is voor veel bomen. Maar veel meer dan een auto, is een boom een aankoop voor het leven. Of zelfs voor het leven van hen die na mij komen.

Een boom kopen is in ieder geval een stuk makk..