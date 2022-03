De mens is selectief in zijn meeleven met anderen

Corona? Huh? Wat was dat ook alweer … Konden we tot voor kort met Jan en alleman – de kapper – over de coronamaatregelen praten, nu is de Russische aanval op Oekraïne ons onvermijdelijke gespreksonderwerp. De talloze covid-commentatoren aan talkshowtafels hebben plaatsgemaakt voor duiders van Putins gedachten en het verloop van de oorlog. Corona-ontkenners focussen hun complottheorieën op de maatregelen tegen Putin. Nieuwe piketpaaltjes worden geslagen: wat je wel en niet mag zeggen, maar nu over Rusland en Oekraïne. Sommigen doen een vlucht naar voren en praten alvast in oorlogstaal over tegenstanders in dit debat.

Ik zoek nog houvast, een deugdelijke route van denken. Wie beweert hoe alles in elkaar zit en waarop de oorlog zal uitlopen,..