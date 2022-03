We moeten in de wereld altijd voorbereid zijn op grote slachtingen, oorlogen, pandemieën, natuurrampen

De gebeurtenissen volgen elkaar snel op sinds vorige week. Ook de houding van Europese politici is extreem snel veranderd. Tot vorige week was het bij conflicten altijd pappen en nathouden. Geweld werd wel afgekeurd, maar reacties moesten ons vooral niet te veel kosten. Ineens is alles veranderd. Het lijkt of door de Russische inval in Oekraïne de schellen van de ogen zijn gevallen. Terwijl we wisten dat deze man nergens voor terugdeinst, tegenstanders vergiftigt, Tsjetsjenië verwoest heeft en samen met Al Assad bomvaten op Syrische steden gooide. Mensen van mijn generatie hebben geleefd op een eiland. De laatste keren dat het er echt om spande was bij de Hongaarse Opstand in 1956 en bij de Cubacrisis in 1962. Na die tijd kabbelde het le..

