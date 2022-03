Al 21 jaar een cactushuwelijk dat warempel zo beroerd nog niet is. Wie had dat kunnen denken?

Hoewel 21 jaar getrouwd niet erg bijzonder klinkt, had onze achtstegroeper daar zo haar eigen gedachten over. Ze werkte in haar kamer aan een geheim project en op de dag der dagen werden we om 6.45 uur gewekt voor een ontbijt op zelfgeschilderde borden, kregen we toepasselijke Happy Stones van haar hand en schoof ze ons een kaart toe met daarop de niet mis te verstane boodschap: ‘Gefeliciteerd! Al 21 jaar met een cactus getrouwd!’

In de enveloppe zat bij elkaar geharkt geld (waarvoor ze haar broers even aan hun jasje had getrokken), dat wij dienen te gebruiken voor een etentje in Groningen en wel ín de voorjaarsvakantie. Daarmee heeft ze meteen haar eigen logeerpartij voor die week veiliggesteld: ze rijdt dan natuurlijk met ons mee. ‘En p..