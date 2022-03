Gevallen soldaten

Het is oorlog, maar de natuur gaat gewoon door. Dat is wel een van de vreemdste dingen in oorlogstijd. En een van de krachtigste herinneringen aan het feit dat alles helemaal verkeerd is, dat dat bloedvergieten er niet zou moeten zijn: boven het slagveld zingen de leeuweriken. Dat hoorden ook de soldaten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Boven de heide buiten ons dorp zingen al bijna de hele maand februari de veldleeuweriken. Dat is weliswaar een oud slagveld, van 1944. Maar er zijn geallieerde soldaten vermist geraakt. Enkele jaren geleden nog is er een lichaam teruggevonden. In Oekraïne is het slagveld nú. En ook daar zingen de vogels door. Een oudere vrouw in een van de steden onder vuur wees er de verslaggevers op, met spo..

