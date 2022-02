Het nieuws maakt moedeloos. Deel ons uw liefde mede die onze handen leidt

Een gijzeling in een Apple Store in Amsterdam is nog geen week geleden. Het indringende filmpje vanuit een raam aan de overkant lijkt een eeuwigheid terug. Er werd gewaarschuwd dat het nogal gruwelijk was.

Inmiddels is het oorlog in Oekraïne. Het is - voor zover dat kan - op de voet te volgen via journaals, kranten en sociale media. Tussen de bulletins door verschijnen filmpjes van hongerige kinderen in Afrika.

Een vriendin appte dat haar vriend in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen met hartklachten. En afgelopen weekend kregen we foto’s van mensen die ‘s nachts zijn opgeschrikt door een woningbrand. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.

Putin dreigt met kernwapens.

Alles is onzeker. Ik zou het liefst de deken ver boven mij..