Het gezin is het laatste bastion voor een vrije geloofsopvoeding

Het nieuwe kabinet wil kinderopvang grotendeels gratis maken. Ik heb daarop weinig kritiek gehoord vanuit christelijke hoek. Ongetwijfeld omdat ook veel kerkmensen hun kinderen elders onderbrengen. Zouden we hierop kunnen terugkomen?

Luther voorspelde een tijd waarin het evangelie alleen nog maar in de gezinnen voortgang zou hebben. In zijn inleiding op het bijbelboek Daniël spreekt Luther over de eindtijd: ‘Dan zal men het evangelie laten uithongeren. De wereld zal vrij leven en uitroepen: Er is geen God meer! Niemand bekommert zich dan meer om de Schrift. Er zal geen publieke preekstoel meer zijn. Alleen maar gruwelijke genotzucht.

Dan zal het evangelie alleen nog maar in de gezinnen door de ouders voortgang hebben. Op die wijze ka..