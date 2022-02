Veilige volkswoede

‘Jij zorgt alleen maar voor mij om er zelf een goed gevoel van te krijgen!’ Zo, die kwam wel even met een windkracht à la Eunice op me af deze week. In de ranglijst van narigheid die ik in mijn werk over me heen krijg, is dit toch wel een top vijf-notering. Ze wist dat ze me er pijn mee doet en dat is precies wat de bedoeling was. Even een flinke steen van je af gooien als je eigen pijn je overspoelt. En dan zoeken naar de plek waar de ander het best te raken is. Dat zijn zo’n beetje de mechanismen die wij als (beschadigde) kinderen én volwassenen vaak onbewust hanteren.

Nadat ik minstens vijf keer tot tien moest tellen lukte het me redelijk de rust te bewaren. Ik gaf haar wat huiswerk mee om over na te denken op een rustiger moment..