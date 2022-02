Kritiek en waardigheid

Een bekend spreekwoord luidt: hoge bomen vangen veel wind. Als je boven het maaiveld uitsteekt, is de kans groot dat je kop van Jut wordt. Leiders worden eerder gewantrouwd dan gerespecteerd. Tegen die achtergrond moeten met name politici een dikke huid hebben. Recente gebeurtenissen hebben daartoe bijgedragen. Wij weten allemaal van de verschrikkelijke toeslagenaffaire. Terecht is de verontwaardiging groot. De oude wijsheid van Lord Acton (1834-1902), macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut, wordt helaas ook in ons land te vaak bewaarheid.

Een christen kijkt met nuchterheid en realisme naar de samenleving. Het bijbelse mensbeeld is niet naïef optimistisch. Mensen hebben vaak de neiging om naar zichzelf toe te rekenen en da..