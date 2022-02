Mariakapel met vloerverwarming

Het was nevelig en waterkoud. De temperatuur lag dicht tegen het vriespunt. Maar weer of geen weer: de fiets start altijd. Dus had ik mezelf op het zadel gehesen. Tijdens het fietsen trap je jezelf vanzelf warm. Behalve: je voeten. Op internet vind je tal van adviezen wat er te doen valt aan koude voeten tijdens het fietsen. De één zweert bij dikke sokken, de ander vindt dat je dat juist niet moet doen, want je voeten zitten te veel klem in de schoenen. Er is ook iemand die boterhamzakjes om de voeten adviseert. Daarnaast zijn er allerlei door batterijen aangedreven hulpmiddelen die als een soort centrale verwarming voor je voeten functioneren. Ik heb ze weleens uitgeprobeerd, maar vond het geen succes. Bovendien sloot ik een schokkende ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .