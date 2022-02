Er zijn meer opties dan ‘de doofpot’ of ‘alles op straat gooien’

Juicekanalen worden ze genoemd. Ze leveren via internet ‘sappige’ roddels over bekende Nederlanders. Het is een grillig en beweeglijk genre, met andere wetmatigheden dan media die zich aan journalistieke principes houden, inclusief roddelbladen als Privé en Story. En toch weten deze roddelkanalen het hele medialandschap in beweging te zetten. Denk aan de reeks onthullingen van grensoverschrijdend gedrag, te beginnen bij The Voice of Holland. Het degelijke uitzoekwerk laten ze graag over aan professionele media.

Twee kanalen springen eruit – maar dat kan morgen weer anders liggen. De schreeuwerige Jan Roos en zijn jongere collega Dennis Schouten bemannen het YouTubekanaal RoddelPraat. Met grof geklets vullen ze de tijd achter hun informele..