Het slechtste kinderboek dat ik ken over de Regenboogvis

Wie kinderen heeft, kan wachten op de dag dat iemand het prentenboek De Mooiste Vis Van De Zee cadeau doet. Dat boek is dertig miljoen keer verkocht in vijftig verschillende talen. En zo zat ik dat verhaal op een dag voor te lezen aan mijn dochter (2). Het kwam hier op neer:

Regenboogvis is mooier dan alle andere vissen. Hij heeft als enige zilveren schubben. Regenboogvis is ook onaardig en schept op over zijn schoonheid. Op een dag vraagt een klein visje om één schub. ‘Ik vind ze zo mooi, en jij hebt er zoveel.’ Regenboogvis snauwt het visje af. Die vertelt het aan zijn vrienden en niemand wil nog iets met Regenboogvis te maken hebben. Opscheppen zit er niet meer in.

De Wijze Octopus adviseert hem elke vis één zilveren schub te geve..