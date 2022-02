Dat moet anders: het verplichte burgerschapsonderwijs moet ook over een onbetrouwbare overheid gaan.

Nu de coronapandemie naar zijn voorlopige einde wankelt, is het tijd als samenleving in de spiegel te kijken. Hoewel een groot deel van de bevolking in de pas bleef lopen, openbaarde zich bij een groep een groot wantrouwen jegens de overheid. Dat voerde verder dan een toeslagenaffaire of buitensporig geweld in Indië.

Teruggaand naar mijn eigen vorming, moest ik denken aan vakken als maatschappijleer en staatsinrichting. Daarin werd ons keurig uitgelegd hoe de democratie functioneerde, hoe belangrijk het stemrecht is - van lokaal tot Europees - en hoe de onafhankelijke machten ten opzichte van elkaar opereren. In mijn achterhoofd klonk dan a..