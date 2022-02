Complimenten zijn net zout en peper: wat goed was, wordt nog beter

We zitten aan tafel. Een heerlijke maaltijd staat voorgeschoteld. Maar nog voor onze gasten een hap nemen, strooien ze zout en peper over hun eten. Het komt op mij vreemd over. Je moet het toch eerst proeven? Mijn man legt het uit. Stel dat je zout en peper gebruikt na het proeven, dan zeg je daarmee indirect dat het eten niet lekker is. En dat is een belediging voor de kok. In Zuid-Afrika is het daarom gebruikelijk om voor het nuttigen van de maaltijd het peper-en-zoutstel ter hand te nemen. Zo smaakt het eten altijd goed. En dat blijkt.

Het duurt niet lang of de eerste opmerking over het eten wordt gemaakt: ‘Wat is het toch heerlijk allemaal.’ Nog geen vijf minuten later wordt het compliment herhaald en dat gebeurt vervolgens nog ..