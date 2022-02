Hoogstaande principes, die zelfverloochening vragen, verheffen de geest

We staan misschien wel aan de vooravond van de derde wereldoorlog, hoor je zeggen. Hoe moet een mens zich dan gedragen, vraag ik mij nu af. Je gezicht op somber zetten? Vasten en bidden? Of gewoon je ding doen, lachen en over lichte onderwerpen blijven praten, zoals maandagavond in allerlei talkshows op tv gebeurde? Ik weet mezelf geen houding te geven die naadloos aansluit op wat mogelijk een derde wereldoorlog wordt.

Ik wist altijd wel wat ik moest denken bij foto’s van vrolijke Europeanen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ik was geneigd daarin een zekere naïviteit te lezen: zij doorzagen de ernst van hun tijd nog niet, of verdrongen die. Dansen op de rand van de vulkaan, zeg maar. Maar nu de suggestie van een derde wer..