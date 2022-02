Mijn eerste vliegreis ging naar een land dat niet meer bestaat: de USSR. We vlogen naar Moskou. Het was 1990, verandering hing in de lucht. Na Breznjev, Andropov en Tsjernenko was er nu Gorbatsjov. Hij opende de poorten naar het westen. Maar niet om dat wereldrijk, de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken, te laten instorten.

Achteraf was ik net op tijd om op het allerlaatste nippertje de ‘CCCP’ te zien. Met dank aan de EO, die twee studenten zocht voor radioreportages. De andere gelukkige was medestudente Nelleke Vermeer. We reisden erheen met Bernard van den Bosch en Jaap de Wit.

We vergaapten ons aan de duistere schoonheid van de metro: ware arbeiderskathedralen, gebouwd met dwangarbeid, gesierd met kroonluchters en fra..