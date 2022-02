Engelse ridders streden op pony’s, Nederlandse lange kinderen rijden te paard

De paarden van middeleeuwse Engelse ridders waren kleiner dan altijd werd aangenomen. De ridders zaten niet imposant hoog te paard, maar reden rond op pony’s met een gemiddelde schofthoogte van 140 centimeter. Lang was gedacht dat de paarden 150 of 160 centimeter hoog waren, maar die hoogte is dus door recent wetenschappelijk onderzoek - gepubliceerd in het International Journal of Osteoarchaeology - naar beneden bijgesteld.

Bij een pony moet je trouwens niet meteen aan een Shetlander denken. Als je dat wel doet, zie je koddige beelden voor je. Van ridders die met rammelende harnassen en klappende vizieren met hun knieën naast hun helm ten strijde stuiterden. Zelfs de grootste Shetlanders heeft nog maar een schofthoogte van 107 centimeter..